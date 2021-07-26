26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"25 июля около 14.25 в деревне Комаровка Логойского района 34-летний водитель, двигаясь на автомобиле Hyundai ix35 в направлении Борисова, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Ребенок двигался в попутном направлении по краю проезжей части, а затем внезапно выехал на проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП ребенок с полученными телесными повреждениями госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-