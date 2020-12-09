В Логойском районе опрокинулся автомобиль, водитель госпитализирован

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 13-м км автодороги Р66 Логойск - Калачи в деревне Каниковичи Логойского района днем 8 декабря произошло ДТП, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Минской области.

Минчанин за рулем "Форд Фокус" ехал со стороны агрогородка Гайна в направлении деревни Янушковичи. Из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением и съехал кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель с открытой черепно-мозговой травмой средней степени тяжести госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

По предварительной информации, водитель был в нетрезвом состоянии. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-