В Логойском районе пьяная мать на автомобиле везла двоих детей в кафе

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе пьяная женщина на автомобиле везла двоих детей в кафе. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. "Вечером 16 марта в агрогородке Косино инспекторы остановили автомобиль "ВАЗ". За рулем находилась 37-летняя местная жительница, которая внешне показалась пьяной. При этом женщина перевозила двоих малолетних детей (7-летнего - без специального удерживающего устройства, а 13-летнего - не пристегнутого ремнем безопасности). По результатам медосвидетельствования в парах выдыхаемого воздуха обнаружили более 2 промилле алкоголя", - рассказали в МВД. В отношении женщины составили два протокола: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки пассажиров. Правоохранители напомнили, что с 1 марта в стране действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле предусмотрен штраф в размере 200 базовых величин (1БВ - Br29) с лишением права управления транспортным средством на пять лет. "Уважаемые водители, в ваших руках жизнь и здоровье пассажиров. Вы в ответе за их безопасность. Садясь пьяными за руль, вы подвергаете риску других участников дорожного движения, включая детей", - добавили в МВД.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!