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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе пьяный водитель предлагал взятку инспектору - возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел 29 октября на автодороге М3 в Логойском районе. Сотрудники транспортной инспекции заподозрили, что водитель грузового Mercedes на российских номерах может быть пьяным, и передали информацию районной ГАИ. "Милиционеры остановили автомобиль вблизи деревни Вераги. 46-летний витебчанин действительно находился в состоянии алкогольного опьянения (1,2 промилле алкоголя), поэтому инспектор начал составлять административный протокол. Мужчина понял, что лишится права управления транспортными средствами, и стал настойчиво предлагать офицеру деньги за то, чтобы тот его отпустил. Купюру 50 евро правонарушитель пытался даже положить в карман брюк милиционера. В итоге 70 евро оказались на панели служебной машины ГАИ", - рассказали в ведомстве. На место была вызвана следственно-оперативная группа из РОВД. Следователи расценили действия мужчины как покушение на дачу взятки и возбудили уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!