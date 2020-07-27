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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе водитель уснул за рулем: один человек погиб, четверо травмированы. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 26 июля около 5.20. По предварительной информации, 36-летний водитель Skoda Rapid на 44-м км автодороги М3 Минск - Витебск уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Transit.
В результате ДТП в больнице скончалась 66-летняя пассажирка Ford, травмы получили еще четыре человека.-0-