В Лунинецком районе ищут пропавшего подростка

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе ищут без вести пропавшего 13-летнего Максима Хлуда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.Парень живет в деревне Велута. После обеда 23 августа он уехал из дома на красном велосипеде "Аист". До сих пор о его местонахождении неизвестно. Ранее он уходил из дома, имеет особенности в развитии.На вид парню 13-14 лет. Рост у него 160 см, телосложение средней полноты, смуглое овальное лицо, короткие темно-русые волосы. Был одет в черные штаны с тремя замками типа "молния" на обоих коленях, красную футболку с белыми вставками на плечах и белым воротником. Обут в черные галоши.О местонахождении подростка просят сообщить в Лунинецкий РОВД по телефонам +375 29 6193307 или +375 33 6822727, либо набрать 102.-0-