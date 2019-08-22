В Лунинецком районе рыбак украл у "конкурентов" снасти

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель агрогородка Ольшаны во время рыбалки в Лунинецком районе украл у компании мужчин деньги и рыболовные принадлежности, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Жители Лунинецкого района рыбачили на берегу Припяти вблизи деревни Запросье. Ночевали в палатках. Проснувшись, не нашли денег, девяти удочек и ящик с рыболовными принадлежностями. О пропаже сообщили в милицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, как развивались события. На противоположном берегу реки рыбачила еще одна компания. Ночью один из мужчин на лодке переплыл Припять и забрал вещи потерпевших: ящик и деньги оставил себе, а удочки сломал.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета в отношении жителя Ольшан 1989 года рождения возбудил уголовное дело ч.2 ст.205 (кража) УК. Мужчина задержан, ранее он был судим.-0-