В Лунинце горел заводской склад с поролоном

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Система "Молния" помогла вовремя обнаружить пожар в складском здании предприятия в Лунинце, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Возгорание произошло сегодня около 11.00 в складском помещении ИООО "Бел Органика" на территории РУП "Полесьеэлектромаш". Предприятие производит эластичный пенополиуретан (поролон) в промышленном масштабе.

Когда спасатели прибыли на место вызова, горела одна из секций складского здания, огонь уже выходил на кровлю. Все работники покинули производственную территорию.

Спасатели ликвидировали пожар, огонь не успел перекинуться на заводские помещения. Склад, где хранился поролон, выгорел полностью, повреждены стены и кровля секции здания. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-