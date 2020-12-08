В Лунинце мужчина выпал с балкона четвертого этажа

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мужчина выпал с балкона 4-го этажа в Лунинце, он погиб, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 7 декабря примерно в 9.35. С балкона своей квартиры, расположенной на 4-м этаже, выпал 39-летний мужчина. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

Лунинецкий РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Во время осмотра места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении мужчины не обнаружено", - дополнил Дмитрий Иванюк.-0-