В Лунинце за незаконный оборот сильнодействующих веществ осудили двух мужчин

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили ранее не судимые 34-летний житель агрогородка Ратомка Минского района и 48-летний житель Лунинца. В вину им вменялось совершение преступления по ч.1 ст.333 УК - незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами.

Согласно материалам дела, младший фигурант незаконно приобрел не менее 500 таблеток, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон, и передал их через водителя маршрутного такси подельнику в Лунинец. В дальнейшем тот планировал сбыть товар двум покупателям. Сотрудники милиции при личном обыске обвиняемого обнаружили и изъяли таблетки.

В судебном заседании житель Минской области полностью признал свою вину в совершении преступления, второй обвиняемый - частично. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность фигурантов, суд признал чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении двоих малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка. Мужчинам назначено наказание в виде штрафа в размере 150 базовых величин в сумме Br4,3 тыс. каждому.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-