В Лунинце задержали серийного вора-рецидивиста

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска Лунинецкого РОВД с поличным задержали уроженца Борисова, который колесил по стране и обворовывал магазины электроники. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В середине февраля работники торговой точки в Лунинце заявили в милицию о пропаже с витрины ноутбука стоимостью почти Br2 тыс. Несмотря на низкое качество видеозаписи с камер наблюдения, правоохранителям удалось установить личность предполагаемого вора: им оказался 37-летний житель Борисова.

Мужчину неоднократно судили за кражи. С декабря 2019 года он был в розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений в Минской и Витебской областях. По месту регистрации он не проживал. Сыщики поняли: мужчина в бегах.

Милиционерам удалось установить его местонахождение. Он нелегально (через знакомого) снимал квартиру в Пинске, ограничил круг общения.

Вскоре мужчину поймали с поличным, когда он возвращался домой после очередного преступления. Ему удавалось три месяца скрываться, потому что он редко выходил из квартиры - только ради кражи и продажи ворованных вещей на местном рынке. Знакомый обеспечивал мужчину всем необходимым: доставлял ему еду, алкоголь и бытовые предметы.

Сейчас достоверно известно о пяти кражах, совершенных задержанным: кроме Минской и Витебской областей мужчина засветился в трех районах Брестского региона. Скорее всего, количество преступных эпизодов возрастет.-0-