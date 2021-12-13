В Малорите водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите водитель легкового автомобиля сбил мужчину на переходе и скрылся с места аварии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 12 декабря около 18:55. По предварительной информации, автомобиль "Ауди" ехал по улице Советской. Во время обгона на нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила 41-летнего местного жителя, который переходил дорогу. После этого водитель скрылся. Его автомобиль позже нашли в лесу в пригороде Малориты.

В результате аварии пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.

В целом в Брестской области за выходные дни зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.-0-