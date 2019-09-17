Фото УВД Брестского облисполкома
17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе с прицепа грузовика на дорогу рассыпались брусья. Никто не пострадал, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Инцидент произошел вблизи Малориты. Грузовым автомобилем ЗИЛ, который принадлежит одному из сельхозпредприятий района, управлял мужчина 1976 года рождения. Он вез строительные материалы, направлялся в деревню Доропеевичи. На подъезде к перекрестку с кольцевым движением крепление на прицепе грузовика лопнуло, из-за чего на проезжую часть и велосипедную дорожку выпали брусья.
Водитель за нарушение правил перевозки грузов привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.18.14 КоАП.-0-