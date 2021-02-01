В Малоритском районе солдат-срочник спас при пожаре бабушку

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе молодой человек спас при пожаре свою бабушку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информацию о пожаре в деревне Масевичи спасатели получили сегодня в 09.37. В это время парень возвращался домой и увидел, что из-под крыши идет дым и выбивается пламя. Зайти внутрь через дверь из-за огня уже было нельзя. Но в доме в этот момент находилась бабушка, поэтому молодой человек проник в комнату через окно. К тому моменту уже прибыли сотрудники МЧС, которым внук и передал пожилую женщину.

"Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом был полностью охвачен огнем. Силами четырех отделений пожар удалось ликвидировать. Пострадавшая пенсионерка 1934 года рождения была передана медикам. В госпитализации она не нуждалась", - рассказали подробности в областном управлении МЧС. Там добавили, что молодой человек 2001 года рождения является военнослужащим срочной службы в/ч 92616. Сейчас он в отпуске.

В результате пожара уничтожены кровля, внутренняя отделка дома, повреждены перекрытие, стены и имущество. Причина возгорания выясняется.-0-