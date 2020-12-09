В машинном помещении лифта на заводе в Минске обнаружено тело мужчины

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лифте Минского экспериментально-фурнитурного завода найден погибший мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"8 декабря в 10.08 спасателям поступило сообщение о прорыве металлического троса подъема-опускания кабины грузового лифта в трехэтажном производственном корпусе ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод" по улице Старовиленской, 100 в Минске. Работниками МЧС из заблокированной между 1 и 2 этажами кабины лифта извлечена гражданка 1969 года рождения, кладовщик предприятия. Она не пострадала. В машинном помещении лифта обнаружен погибший гражданин 1964 года рождения, электромонтер по обслуживанию лифтов данного предприятия", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели человека проводит Следственный комитет.-0-