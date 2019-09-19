В микроавтобусе жителя Молодечно обнаружили тайник с контрафактным алкоголем

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили в микроавтобусе жителя Молодечно тайник с крупной партией контрафактного алкоголя. Изъято 600 л этилового спирта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Минского облисполкома.

Микроавтобус Volkswagen Transporter поздним вечером на автодороге Молодечно - Нарочь для проверки документов остановил экипаж ГАИ. "Управлял машиной 28-летний житель Молодечно, индивидуальный предприниматель. Выяснилось, что автомобиль не прошел техосмотр. Казалось бы, выписали постановление - и в путь, но опытные сотрудники ГАИ заподозрили неладное. Внешне микроавтобус сильно просел под тяжестью груза, хотя машина была пуста. Для дальнейших разбирательств водитель и автомобиль были доставлены в Молодечненский РОВД. Как выяснилось, не зря", - рассказали в УВД.

Фото УВД Минского облисполкома

Самодельный тайник сотрудники милиции обнаружили в грузовом отсеке. "Там водитель перевозил 600 л 95-процентного этилового спирта. Алкоголь транспортировался в 120 полимерных пластиковых банках емкостью 5 л каждая. Разбавили ассортимент контрафакта 12 бутылок водки "Нефть", не маркированной белорусскими акцизами", - отметили в УВД Миноблисполкома.

Водитель утверждает, что спирт он привез из России для личных нужд. "Насколько правдивы такие объяснения, в ближайшее время предстоит выяснить. В действиях мужчины усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.27 КоАП. Предпринимателю грозит штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br25,5)", - проинформировали в УВД. Контрафактный алкоголь стоимостью Br13,5 тыс. конфискован, как и микроавтобус, в котором перевозилась партия.-0-