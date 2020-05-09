9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию поступили сообщения о якобы заминированных объектах в Минске и Витебске, информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в 12.10 в милицию передано сообщение об опасности, схожее с ранее поступавшими. На этот раз были "заминированы" два столичных торговых объекта - "Галилео" и "Столица", а также два железнодорожных вокзала - в Минске и Витебске", - сказано в сообщении.

Саперно-пиротехнические группы провели обследование вокзалов - опасных предметов не обнаружено. Завершается обследование торговых центров.-0-