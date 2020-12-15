В Минске 18-летних парня и девушку будут судить за надругательство над госфлагом

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование дела о надругательстве над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Рано утром 7 ноября компания молодых людей сняла государственный флаг с флагштока на здании по улице Красной в столице. После этого на улице Куйбышева они бросили его на землю, топтались по флагу, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Подозреваемых задержали. Ими оказались 18-летние парень и девушка, которые в момент правонарушения были пьяны. По их словам, именно это стало причиной такого поступка. Происходящее очевидцы снимали на камеру мобильного телефона.

Молодым людям предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) и ст.370 (надругательство над государственными символами) УК. К девушке применена мера пресечения в виде залога, к парню - личное поручительство. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-