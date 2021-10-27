27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске администратор экстремистского Telegram-канала предстанет перед судом. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по городу Минску.

"Следствием установлено, что с августа 2020-го по март 2021 года 20-летний уроженец Гродно администрировал один из крупнейших Telegram-каналов, признанных на территории Беларуси экстремистским формированием, и чат, объединяющий студентов специализированного факультета высшего учебного заведения. Обвиняемый, руководя экстремистским сообществом, формировал его состав, распределял роли, вел контроль по информационному наполнению ресурса и организовывал участие его членов в акциях протеста", - рассказали в УСК.

С целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, публикуя призывы к ведению радикальной деятельности в чатах мессенджера Telegram, молодой человек подобрал участников для исполнения своих преступных целей. В сообществах он обучал методам взаимодействия, способам неповиновения законным требованиям правоохранителей, убеждал в совершении конкретных противоправных действий и распространял информацию о месте сбора участников чата. Лично осуществлял контроль за их прибытием к назначенному времени на планируемые в столице несанкционированные массовые мероприятия и за возвращением с таковых.

Также он принимал меры по увеличению численности сообществ - поддерживал их в беседах частного характера, организовывал совместный досуг, в том числе совместного распространения экстремистских материалов и протестной символики, формируя у лиц готовность и желание участвовать в противозаконных действиях, когда это потребуется, созданию у граждан протестного настроения.

Обвиняемый и сам принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Днем 25 октября прошлого года, двигаясь по проспектам Машерова и Победителей, а также по улицам Орловской, Сурганова и Богдановича, он игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок и выкрикивал различные лозунги протестного характера. Молодой человек умышленно блокировал пути транспортных коммуникаций с иными лицами, имея при себе флаг, использовавшийся как протестный символ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1, 2 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях), ч.1 ст.361-1 (руководство экстремистским формированием) УК.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-