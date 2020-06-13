В Минске авто столкнулось с трамваем - трех человек доставили в больницу

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль столкнулся с трамваем - трех человек доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Опель", двигаясь по ул.Ульяновской со стороны ул.Ленина в направлении ул.Белорусской, разворачивался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамваем, который ехал в попутном направлении.
Водитель и два пассажира "Опеля" доставлены в учреждение здравоохранения.
На месте работали сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-