В Минске автомобиль ГАИ с включенными "маячками" наехал на двоих пешеходов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 16:10 экипаж столичной Госавтоинспекции совершил наезд на пешеходов, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом сопровождал колонну техники по пр.Жукова со стороны пр.Дзержинского в направлении ул.Железнодорожной. Вблизи дома №17 по ул.Матросова автомобиль совершил наезд на мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Причиной наезда стало то, что пешеходы проигнорировали требования п.20 ПДД, который гласит, что при приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности. Женщина была доставлена в медицинское учреждение — диагностирован кровоподтек голени. Она отпущена домой.

Мужчина не пострадал. Экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий.

Проводится проверка.-0-