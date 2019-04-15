В Минске автомобиль сбил школьника: мальчик выбежал на красный, разговаривая по мобильному

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Машерова автомобиль "Ниссан" сбил 11-летнего школьника, который внезапно выбежал на дорогу, сообщает Госавтоинспекция Минска в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в 18.00: автомобиль ехал со стороны улицы Даумана и на перекрестке с улицей Кропоткина сбил мальчика 2007 года рождения. "По словам очевидцев, ребенок выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В момент ДТП он разговаривал по мобильному телефону", - отметили в ГАИ.

Мальчик госпитализирован. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, представитель СК и специалист ГКСЭ по Минску.

Проводится проверка.-0-