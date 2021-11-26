В Минске автомобиль скорой помощи насмерть сбил мужчину на переходе

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске следователи работают на месте смертельного ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Несчастный случай произошел сегодня вечером. По данным следствия, автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot под управлением 51-летнего водителя двигался по ул.Долгобродской и наехал на 73-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина.

Очевидцев ДТП просят сообщить сведения по телефонам 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.

Следователи рекомендуют пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Перед началом движения нужно убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.-0-