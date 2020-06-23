В Минске автомобиль службы доставки врезался в дерево - водителю стало плохо за рулем

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Логойского тракта в Минске произошло ДТП. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ Советского района столицы прибыли на место происшествия и установили, что 58-летний водитель "Рено" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

По предварительной информации, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.-0-