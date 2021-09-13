В Минске будут судить двух мужчин за похищение, разбой и вымогательство

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении двух минчан, которым инкриминированы разбой, вымогательство и похищение человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам дела, трое глухонемых мужчин (один в розыске) вечером 28 января на одной из АЗС в Минске под предлогом оказания помощи в ремонте автомобиля похитили глухонемого мужчину. Потерпевшего отвезли в гараж на территории столичного Партизанского района, где потребовали передать деньги. При этом ему угрожали насилием. Более того, они принуждали потерпевшего к работе по продаже сувенирной продукции и передаче им части вырученных денег. Для устрашения обвиняемые били его, в том числе по голове.

А в ночь с 30 на 31 января обвиняемые преследовали автомобиль такси, в котором ехал еще один пострадавший, тоже глухонемой. После остановки машины на улице Масюковщина в Минске они затолкали мужчину в салон своего автомобиля, а затем перевезли его в тот же гараж, удерживали в подвале, избивали и требовали деньги. Осмотрев карманы потерпевшего, забрали его имущество стоимостью в Br1 тыс., в том числе мобильный телефон. Кроме того, действуя по прежней схеме, обвиняемые принуждали мужчину к работе по продаже сувенирной продукции и передаче части вырученных денег.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступлений.

Уголовное дело находилось в производстве Партизанского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Примененную ранее к двум фигурантам меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-