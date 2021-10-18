В Минске будут судить мужчину за 18 оскорбительных комментариев в адрес представителей власти

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 26-летнего жителя столицы, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента Беларуси и иных представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурант с 10 апреля по 24 июня 2021 года в одном из Telegram-чатов разместил 18 оскорбительных комментариев в отношении главы государства, председателя Совета Республики, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, а также работников прокуратуры города Минска и правоохранительных органов. В комментариях содержались слова, унижающие честь и достоинство потерпевших.

Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся.

"При изучении материалов уголовного дела установлено, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемого по ч.1 ст.368 и ст.369 Уголовного кодекса Беларуси верна и обоснованна собранными по делу доказательствами", - отметили в прокуратуре.

Меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-