3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут судить мужчину за мошенничество со справками для донорства крови, учреждениям здравоохранения причинен ущерб более Br121 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура Центрального района Минска изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК). Он с февраля 2014 года по январь 2018-го изготовил для 59 пожелавших стать донорами граждан подложные справки об их среднедневном заработке. При этом указывались организации, где те не работали.

"Такие справки были поданы для начисления денежной компенсации за донорские и дополнительные дни отдыха. В результате противоправных действий учреждениям здравоохранения причинен ущерб в сумме более Br121 тыс.", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов уголовного дела прокуратура Центрального района Минска пришла к выводу об обоснованности предъявленного обвинения. Уголовное дело находилось в производстве Центрального (г.Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-