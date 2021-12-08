В Минске доставщик продуктов распространял наркотики, он задержан с поличным

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский наркоконтроль за сбыт наркотиков задержал молодого человека, работавшего в сервисе доставки продуктов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД. 25-летнего минчанина оперативники взяли с поличным во время "подъема" из тайника очередной партии особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. При себе у него обнаружено более 500 г наркотика, предназначенного для дальнейшей реализации. По месту жительства фигуранта изъяты несколько десятков граммов аналогичного вещества, электронные весы, полимерные фасовочные пакеты, изолента. Из оборудованных схронов дополнительно извлечено еще 110 г мефедрона. Установлено, что на наркомаркет он проработал около двух месяцев. Задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранителей за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!