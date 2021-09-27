В Минске двое парней избили мужчину

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней избили 36-летнего мужчину в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"В Ленинское РУВД Минска обратились медицинские работники, которые рассказали о поступлении пациента с тяжелыми травмами. Медикам пострадавший сообщил, что накануне был избит неизвестными в столичном микрорайоне Серебрянка. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома выяснили детали произошедшего и задержали двух парней, которые из хулиганских побуждений избили 36-летнего мужчину", - рассказали в ведомстве.
Установлено: потерпевший около магазина ожидал своего знакомого. В этот момент к нему подошли двое ранее незнакомых парней и попытались спровоцировать конфликт. Минчанин старался не реагировать на агрессоров, однако его избили. С полученными тяжкими телесными повреждениями мужчина госпитализирован.
Известно, что задержанные молодые люди ранее к уголовной ответственности не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.-0-