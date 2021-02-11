В Минске двое водителей привлечены к ответственности за необоснованную подачу звукового сигнала

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое водителей привлечены к административной ответственности за необоснованную подачу звукового сигнала, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня сотрудники ГАИ на проспекте Независимости задержали двоих автолюбителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил. На данный момент в отношении их начат административный процесс по ч. 10 ст. 18.14 КоАП.
В ведомстве напомнили, что по правилам дорожного движения звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Ответственность за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет за собой штраф в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
"Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию. Автомобиль - это прежде всего средство передвижения и источник повышенной опасности", - говорится в сообщении.-0-