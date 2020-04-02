2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик сбил насмерть мужчину. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня днем на ул.Маяковского. Водитель МАЗа ехал со стороны ул.Полевой в направлении ул.Солнечной. "По предварительной информации, он совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход скончался на месте происшествия", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь. Она обратила внимание, что на этом участке с шестью полосами движения установлено ограждение и есть подземный пешеходный переход.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасный проезд. На месте ДТП работают представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома