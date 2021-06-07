7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Оршанском районе задержаны трое распространителей наркотиков - один из них с передозировкой в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

5 июня со станции метро "Борисовский тракт" бригада скорой помощи доставила 24-летнего парня с наркотическим опьянением в больницу. Об этом врачи сообщили в милицию.

Оперативники установили личность пациента. Житель Могилевской области приехал в Минск для распространения наркотиков. При себе у него обнаружили 28 свертков мефедрона, которые через закладки должны были попасть к столичным потребителям. По словам молодого человека, он решил сам попробовать наркотик прежде, чем раскладывать его в тайниках. В итоге ему стало плохо.

Накануне этого инцидента наркоконтроль задержал в поселке Ореховск Оршанского района двоих жителей Минска. В арендованном авто 25-летняя девушка и 30-летний мужчина перевозили запрещенные вещества. У подельников нашли более 850 г марихуаны, 10 г пара-метилэфедрона, 2,5 г альфа-PVP и шесть таблеток MDMA. Выяснилось, пара привезла наркотики из России и намеревалась распространить их через интернет-магазин в Беларуси.

Следователи дали правовую оценку действиям троих задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-