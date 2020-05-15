15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске инженера убило выскочившей из станка деталью, следователи работают на месте гибели мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла сегодня в производственном помещении на ул.Казинца. Был смертельно травмирован 34-летний инженер.

"По предварительной информации, мужчина занимался производством металлических деталей на токарном станке. В какой-то момент деталь выскочила из станка и, пробив защитное стекло, ударила мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - проинформировали в СК.

Следователи совместно со специалистами ГКСЭ приступили к осмотру места происшествия. Опрашиваются очевидцы, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности.-0-