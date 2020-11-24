24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут очевидцев ДТП на ул.Ташкентской, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 19 октября около 21.30. 29-летний водитель "Мерседеса" ехал по ул.Ташкентской в направлении ул.Уборевича. Проезжая вблизи дома №20/1, он наехал на находившегося на проезжей части 37-летнего пешехода.

ГАИ просит граждан, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, обратиться по адресу Минск, ул.Первомайская, 7 или по телефону 8 (017) 389-55-55. Конфиденциальность гарантируется.-0-