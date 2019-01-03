В Минске из-за ДТП встали троллейбусы, следующие в сторону Немиги

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за ДТП стороннего транспорта остановилось движение троллейбусов, следующих в направлении ул. Немига. Такая информация размещена на сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

Троллейбусы №№ 12, 29, 40 встали на ул. Я.Купалы после 19.00. Их движение было организовано по ул. Богдановича. Потребовалось больше часа, чтобы возобновить его по прежнему маршруту.-0-