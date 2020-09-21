В Минске из-за заноса столкнулись легковушки

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за заноса столкнулись два легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 27-летний водитель на автомобиле "Опель Вектра" ехал по улице Жилуновича со стороны улицы Радиальной в направлении Партизанского проспекта. Мужчина неправильно выбрал скорость движения - машину занесло. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с авто "Опель Зафира".
Пострадавших нет. На место ДТП выбывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.-0-