В Минске из-за заноса столкнулись легковушки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 сентября 2020
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:21 В Минске милиционеры спасли девушку от прыжка с 20-го этажа Происшествия
16:21 Ввод жилья в Беларуси в январе-августе увеличился на 3,4% Экономика
16:09 Медиацию планируют чаще применять для налаживания диалога между врачами и пациентами Общество
15:55 Китай заинтересован в организации турмаршрутов в Беларусь с включением соседних стран Экономика
15:50 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Страсбурге Спорт
15:47 Две трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в I полугодии касались сферы услуг Общество
15:34 Россиянин пытался провезти аэрозольный пистолет через белорусско-польскую границу Происшествия
15:32 Брестчанин нашел на даче костные останки Происшествия
15:31 В стабфонды Гомельской области планируют заложить 8 тыс. т картофеля, более 1,7 тыс. т яблок Регионы
15:30 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае В мире
15:27 В Беларуси увеличены цены на скупаемые у физлиц драгметаллы Экономика
15:21 Тест на COVID-19 и самодекларация о здоровье - в посольстве Беларуси разъяснили правила въезда в РФ Общество
15:15 В Беларуси выздоровел и выписан 73 301 пациент с COVID-19 Общество
14:56 В Солигорске задержаны 22 человека во время несанкционированного мероприятия Происшествия
14:51 Лосенок провалился в погреб в Толочинском районе Происшествия
14:47 В Минске из-за заноса столкнулись легковушки Происшествия
14:45 Пресс-конференция о готовности организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период пройдет в БЕЛТА 22 сентября Общество
14:41 В России не требуется вводить новые ограничения из-за коронавируса - глава Роспотребнадзора В мире
13:59 В Украине к ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев В мире
13:46 В Витебске задержали организатора интернет-магазина по продаже психотропов Происшествия
13:43 Студентам нужно давать не только профессиональные знания, но и моральные ориентиры - ректор ГГМУ Регионы
13:35 Пейзажи белорусского живописца Александра Салтавца представлены на выставке в БГУ Афиша
13:32 Великобритания рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина В мире
13:25 Ректор БГМУ выступает за усиление практической составляющей обучения Общество
13:12 Доллар и евро на торгах 21 сентября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:10 Минская и Архангельская области готовятся подписать дорожную карту Регионы
13:09 График движения автобусов из Минска до Каунаса и Вильнюса изменится с 25 октября Общество
12:59 Свекловичный жом на 320 тыс. евро экспортировали через БУТБ Экономика
12:58 Ректор Академии управления при Президенте: у нас особенный вуз и нужно соответствовать его статусу Общество
12:54 В Рогачеве автомобиль упал с домкрата, повредил бак и загорелся Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
21 сентября 2020, 14:47

В Минске из-за заноса столкнулись легковушки

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за заноса столкнулись два легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 27-летний водитель на автомобиле "Опель Вектра" ехал по улице Жилуновича со стороны улицы Радиальной в направлении Партизанского проспекта. Мужчина неправильно выбрал скорость движения - машину занесло. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с авто "Опель Зафира".

Пострадавших нет. На место ДТП выбывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Минске милиционеры спасли девушку от прыжка с 20-го этажа
Фото Госпогранкомитета Россиянин пытался провезти аэрозольный пистолет через белорусско-польскую границу
Фото из архива Брестчанин нашел на даче костные останки
Фото из архива В Солигорске задержаны 22 человека во время несанкционированного мероприятия
Фото Витебского областного управления МЧС Лосенок провалился в погреб в Толочинском районе
Фото из архива В Витебске задержали организатора интернет-магазина по продаже психотропов
Главное
Лукашенко высказался о высшем образовании, утечке умов за границу и патриотизме в медицине
Кадровый день у Президента: новый государственный санитарный врач, ректоры вузов и руководство Минфина
Построение партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси - Головченко
Минтруда: пособия в Беларуси выплачиваются на более чем 460 тыс. детей
Топ-новости
Лукашенко: частники должны быть, но у нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы
Главным государственным санитарным врачом Беларуси станет Александр Тарасенко
Лукашенко согласовал назначения в руководстве Минфина
О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси - комментарий
В Беларуси выздоровел и выписан 73 301 пациент с COVID-19
Медиацию планируют чаще применять для налаживания диалога между врачами и пациентами
В Минске милиционеры спасли девушку от прыжка с 20-го этажа
Второй этап учения "Славянское братство - 2020" начнется 22 сентября
Пресс-конференция о готовности организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период пройдет в БЕЛТА 22 сентября
Тест на COVID-19 и самодекларация о здоровье - в посольстве Беларуси разъяснили правила въезда в РФ
Путин поручил к 15 октября доложить о сроках поставки вакцины от коронавируса в Беларусь
Национальный центр по медиации в сфере интеллектуальной собственности планируется открыть в Минске
Конкурс "Учитель года" стартует в Беларуси
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека
Кукуруза в Беларуси убрана с трети площадей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.