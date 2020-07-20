В Минске кроссовер влетел в четыре авто и перевернулся

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина на кроссовере влетела в четыре авто, она была пьяна, проинформировало в своем Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня на ул.Одинцова. За рулем "Джили Атлас" 42-летняя женщина ехала со стороны ул.Якубовского в направлении ул.Лобанка. По предварительной информации, она не справилась с управлением и врезалась в четыре автомобиля, припаркованные справа. При этом "Джили" перевернулась на бок.

"В ДТП никто не пострадал. По результатам освидетельствования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе женщины составила 0,75 промилле", - рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алена Киселева.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.-0-