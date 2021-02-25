В Минске легковушка сбила девушку на пешеходном переходе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Романовская Слобода легковушка на переходе сбила девушку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 9.30 водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем "Киа" и двигаясь по ул. Романовская Слобода со стороны ул.Мельникайте в направлении ул.Немига, совершил наезд на девушку 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

"Уважаемые водители, подъезжая к пешеходному переходу, будьте предельно внимательны и осторожны, заблаговременно снижайте скорость движения, а в случае появления пешеходов предоставляйте им преимущество в движении. Особое внимание уделяйте подъездам к перекресткам и внимательно следите за сигналами светофора", - добавили в Госавтоинспекции.-0-