В Минске легковушка сбила вышедшую из трамвая женщину

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки сбил вышедшую из трамвая женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации инспектора отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Оксаны Мехедко, водитель автомобиля Volkswagen ехал по ул.Я.Коласа в направлении ул.В.Хоружей. Вблизи дома №24 он совершил наезд на женщину 1971 года рождения, которая, выйдя из трамвая, переходила проезжую часть.
Пешехода доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка.-0-