В Минске легковушка сбила женщину

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель автомобиля "Митсубиси" совершил наезд на пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 00.35 водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь по ул.Якуба Коласа со стороны ул.Некрасова в направлении ул.Белинского, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии пешеход с травмами доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работали сотрудники ОГАИ Советского РУВД Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники ГАИ призывают быть внимательными и осторожными.-0-