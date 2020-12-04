4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в осветительную мачту, пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, инцидент произошел сегодня около 11.30. 35-летний водитель на автомобиле "Мицубиси" ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Орловской в направлении улицы Радужной. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на осветительную мачту. Водитель с травмами доставлен в медучреждение.

По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ - контролируют движение транспортных средств на участке, участвуют в осмотре места происшествия, оформляют необходимую документацию.-0-