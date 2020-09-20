В Минске легковушка врезалась в светофор

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась сегодня ночью в светофор в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяну Ященко.

Автомобиль "Мерседес-Бенц" ехал по улице Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Нововиленской и наехал на светофорный объект. Водитель от прохождения освидетельствования отказался.

Пострадавших в ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-