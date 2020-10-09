9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка выехала на красный свет и попала в ДТП, пострадал пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, сегодня около 16.45 водитель 1947 года рождения на автомашине "Фольксваген" ехал по ул.Голодеда в направлении ул.Машиностроителей. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашиной "Мерседес". Второе авто двигалось по ул.Свислочской в направлении ул.Кабушкина.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП пострадал пассажир "Фольксвагена". Он доставлен в учреждение здравоохранения.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.-0-