4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске малыш во дворе выбежал из-за припаркованных авто и попал под машину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, водитель 1971 года рождения на Audi пыталась выехать со двора ул.Семеняко,15, когда из-за припаркованных автомобилей выбежал ребенок 2016 года рождения.

Мальчик доставлен в РНПЦ неврологии, предварительно у него диагностированы черепно-мозговая травма легкой степени и травма уха. По факту ДТП проводится проверка. Во время инцидента мама ребенка находилась в своем авто.

В январе-мае с участием несовершеннолетних произошло 20 ДТП. В них 22 ребенка получили травмы, один погиб. В большинстве случаев пострадали дети-пешеходы, в одном из ДТП травмы получил несовершеннолетний велосипедист.

ГАИ просит родителей напомнить детям о правилах поведения на улице. Водители в свою очередь должны быть предельно внимательны в летний сезон и готовы к внезапному появлению детей на дороге, особенно во дворе и пешеходных переходах.-0-