В Минске мотоциклист-лихач пытался скрыться от ГАИ и врезался в шлагбаум

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске лихач на мотоцикле пытался скрыться от экипажа Госавтоинспекции. Такая информация размещена на телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Вечером 13 апреля экипаж ДПС отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска преследовал водителя мотоцикла, который двигался с превышением скорости, неоднократно нарушал правила дорожного движения и проигнорировал требование сотрудников об остановке транспортного средства.

Лихач выехал на проспект Победителей и в районе пересечения с переулком Веснинкой, пытаясь обойти остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили, не справился с управлением и врезался в машину оперативного назначения. Проехав еще около 50 м, мотоциклист влетел в шлагбаум. В это время водитель и был задержан сотрудниками специального подразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

При задержании мотоциклист оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников и был доставлен в Центральное РУВД Минска для дальнейшего разбирательства. В настоящее время мужчина находится в Центре изоляции правонарушителей.-0-