В Минске мужчина использовал каршеринг для кражи инструментов и запасных колес

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Минского района, который арендовал каршеринговые автомобили для похищения наборов инструментов и запасных колес. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В июле этого года в правоохранительные органы обратились представители службы по предоставлению автомобилей в аренду. В заявлениях они сообщили, что в течение нескольких недель из семи автомобилей похищены наборы инструментов и запасные колеса. Сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 34-летний житель Минского района.

В начале июля мужчина, используя персональные данные своей сестры, воспользовался услугами по аренде автомобилей. По его словам, основной целью была не поездка, а похищение имущества, которое хранится внутри авто. На протяжении нескольких недель мужчина с помощью специализированного приложения арендовал автомобили и совершал хищения. Во всех случаях предметы противоправного посягательства были одинаковыми - запасное колесо и набор инструментов.

Всего зафиксировано семь эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма похищенного составила более Br4 тыс. Все имущество он успел продать своему знакомому за символическую сумму.

В ходе расследования проведены осмотры мест происшествий, изъяты и проанализированы записи камер видеонаблюдения, допрошены обвиняемый и свидетели. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотических средств. Кроме того, следователи проанализировали сведения о телефонных соединениях жителя Минского района, которые в последующем стали одним из доказательств его вины.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-