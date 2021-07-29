В Минске мужчина присвоил более Br3 тыс. под предлогом изготовления кухонной мебели

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского и Советского РУВД Минска задержали 27-летнего мужчину, который мошенническим путем завладел деньгами граждан на сумму более Br3тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин размещал объявления в социальных сетях об услугах по изготовлению кухонной мебели, принимал заказы и брал предоплату. Однако он не выполнил ни одного заказа и не намеревался выполнять. Правоохранителям известно о причастности задержанного к четырем эпизодам во Фрунзенском районе и к одному эпизоду в Советском районе. Общая сумма ущерба, нанесенного обманутым гражданам, составила Br3,25 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту мошенничества.-0-