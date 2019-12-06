В Минске мужчина пытался ограбить квартиру брата и угрожал ножом племянникам

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина совершил разбойное нападение на квартиру родного брата. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сыщики столичного угрозыска задержали мужчину, который 18 ноября совершил разбойное нападение на квартиру по ул.Каменногорской. Пока отец и мать были на работе, дома находился их 14-летний сын. Возвращалась сестра - подросток открыл ей дверь через домофон. Пока она поднималась по лестнице, мужчина в маске с прорезями для глаз проник в квартиру и закрыл парня в ванной. Там же запер и 8-летнюю девочку.

"Мужчина пытался самостоятельно найти в квартире деньги, но безуспешно. Он взял нож, привел детей в одну из комнат и угрожал расправой, если они не покажут, где родители прячут сбережения, - рассказала Ольга Чемоданова. - Дети назвали несколько мест, но там денег не оказалось. Тогда подросток предложил позвонить маме и спросить, где они лежат. Женщина сказала, что денег в квартире нет, и затем незамедлительно обратилась за помощью в милицию. Не найдя ценных вещей, мужчина покинул помещение".

Оперативники и следователи столицы установили личность фигуранта. Им оказался 38-летний минчанин - родной брат хозяина квартиры. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

"Преступление он спланировал заранее. Чтобы племянники его не узнали, надел маску с прорезями для глаз, перчатки, изменил интонацию и голос. Он знал, что хозяева квартиры недавно получили крупную сумму денег от продажи недвижимости, и хотел украсть их", - отметила Ольга Чемоданова.

Когда хозяин квартиры узнал о произошедшем, то сразу позвонил родному брату и попросил приехать. Тот переоделся и вернулся в квартиру, из которой недавно так поспешно уходил. Фигурант поддерживал брата и успокаивал племянников.

Следователями Фрунзенского (г.Минска) РОСК дана правовая оценка действиям злоумышленника - возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой, совершенный с проникновением в жилище).-0-