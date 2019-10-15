В Минске мужчина украл собаку на глазах у хозяйки

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина на глазах у хозяйки похитил собаку. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Следственного комитета, информирует БЕЛТА.

В ночь с 10 на 11 октября на улице Рафиева между 24-летним молодым человеком и 43-летней женщиной, которая выгуливала собаку, завязалась беседа. Мужчина заинтересовался питомцем и предложил его купить. Однако договориться не удалось, беседа продолжилась на другие темы. Попрощавшись с новой знакомой, мужчина вдруг схватил собаку и убежал. Женщина не смогла его догнать и обратилась в милицию. Вскоре молодого человека задержали по месту жительства, а животное передали хозяйке.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 (грабеж) УК. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.-0-