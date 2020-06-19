В Минске мужчина увез на эвакуаторе грузовик, чтобы сдать на металлолом

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали мужчину, который со двора частного дома в Минске похитил ГАЗ-3307 и на эвакуаторе увез в райцентр. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД столицы с заявлением о хищении грузовика обратилась минчанка. Женщина рассказала: семейная машина была похищена со двора частного дома, который они ранее арендовали для проживания. После окончания аренды семья съехала, однако авто осталось храниться на придомовой территории, поскольку владелица недвижимости не возражала.

К хищению оказался причастен 48-летний неработающий житель одного из районных центров. Он также проживал в доме, во дворе которого хранился автомобиль. Используя эвакуатор и беспрепятственный доступ к авто, задержанный увез ГАЗ-3307 в районный центр, где планировал сдать на металлолом. Однако совершить намеченное он не успел, так как был задержан.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-